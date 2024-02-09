Наибольшую гордость у татарстанцев вызывают Кремль, Нацбиблиотека, Джалиль и Нуриев

Более 67% жителей республики отмечают, что за последние пять лет культурная жизнь в Татарстане стала более насыщенной. Такие данные привел руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев на заседании экспертного клуба «Волга».

«Мы задали традиционный наш вопрос — а знают ли люди, что данные изменения так или иначе относятся к нацпроекту „Культура”, который инициирован Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. И положительный ответ на этот вопрос дали 70% жителей республики», — отметил он.

Среди культурных объектов особую гордость у татарстанцев вызывают Казанский Кремль, Национальная библиотека, древний город Болгар и остров-град Свияжск. Среди деятелей культуры жители республики чаще всего вспоминают Мусу Джалиля, Рудольфа Нуриева, Габдуллу Тукая, Ивана Шишкина, Константина Васильева и Баки Урманче.

В АНО «Диалог» также проанализировали «Яндекс.Карты» и 2Gis и посмотрели, какие объекты наиболее позитивно оценивают в Татарстане. Помимо уже названных объектов, в топ-5 также вошел Храм всех религий. Наиболее популярными фильмами, согласно «Кинопоиску», стали «Микулай», «Бери да помни», «Бибинур» и «Зулейха», вышедшая на экраны в 2005 году.