Наибольший рост кредитного рейтинга среди средних городов РФ показали Нижнекамск и Челны

По итогам марта 2026 года наибольший рост кредитного рейтинга среди российских городов с населением более 50 тыс. человек показали Нижнекамск и Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

В Нижнекамске кредитный рейтинг горожан вырос на семь пунктов (с 724 баллов в марте 2025-го до 731 балла в марте 2026-го), а в Автограде – на шесть пунктов (с 738 до 744 баллов). Эти города были лидерами по росту кредитного рейтинга жителей и в феврале, отметили в ОКБ.

В топ лидеров по увеличению кредитного рейтинга из городов с населением свыше 50 тыс. человек также вошли Губкин Белгородской области (на пять пунктов, с 741 до 746 баллов), Заречный Пензенской области (на пять пунктов, с 758 до 763 баллов) и Ульяновск Ульяновской области (также на пять пунктов, с 742 до 747 баллов).

В целом по стране кредитный рейтинг в марте снизился на один пункт – с 725 до 724 баллов. Кредитный рейтинг жителей Татарстана остался неизменным – 741 балл, республика по этому показателю находится на 14-й позиции.

При этом кредитный рейтинг жителей Казани по итогам марта составил 759 баллов, а жителей остальных муниципалитетов Татарстана – 732. Такая разница характерна и для других мегаполисов – административных центров регионов.

Регионами – лидерами по уровню кредитного рейтинга стали Москва (780 баллов, рост за год составил четыре пункта), Санкт-Петербург (775 баллов, те же плюс четыре пункта за год) и Чувашия (769 баллов, рост за год на пять пунктов).

В топ-10 лидеров по кредитному рейтингу жителей также вошли Севастополь, Удмуртия, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Воронежская, Магаданская и Нижегородская области.

Антилидерами оказались республики Тыва (586 баллов, снижение за год на 17 пунктов), Карачаево-Черкесия (628 баллов, снижение на 11 пунктов) и Алтай (645 баллов, рост на четыре пункта).

В число регионов с самым низким кредитным рейтингов также вошли Забайкальский край, республики Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Хакасия и Кабардино-Балкария.

«Различия в кредитных рейтингах жителей регионов обусловлены двумя основными факторами: уровнем экономического развития территорий и спросом населения на кредитные продукты. Чем активнее экономика региона и выше спрос на заемные средства, тем больше у людей опыта взаимодействия с банками», – подчеркнул директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов, уточнив, что со временем различия между субъектами Федерации будут сокращаться.