Наибольший дефицит кадров в Казани зафиксировали среди «синих воротничков»

По итогам 2022 года наиболее востребованными у работодателей республики и татарстанской столицы были представители «синих воротничков» — рабочего персонала для предприятий транспорта, логистики, продаж и строительства. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он напомнил, что в целом по республике сейчас наблюдается дефицит кадров — менее 3 резюме на вакансию.

«Это касается производственной сферы, рабочего персонала, транспорта и логистики, а также продаж и строительства. Особенно трудно работодателям привлекать линейный персонал. Уровень конкуренции среди „синих воротничков“ не достигает даже одного резюме на вакансию», — пояснил Муллин.

По словам докладчика, тенденции рынка труда в 2022 году свидетельствуют о росте спроса на персонал импортозамещающих и оборонных предприятий. Структурная перестройка затронула те предприятия, которые ранее ориентировались на зарубежных поставщиков и иностранные рынки сбыта.

«Режим неполной занятости и простой возникли на предприятиях из-за разрыва логистических цепочек и смены собственников. В результате мониторинга по городу было выявлено 279 компаний, которые оказались в условиях изменения структуры занятости», — сказал Муллин.