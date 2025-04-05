Наибольшее число заявок на конкурс «Эковесна-2025» поступило в номинации «Экокоманда»

На конкурс «Эковесна-2025», стартовавший в апреле в Татарстане по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, подано более 220 заявок из городов и районов республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Конкурс проводится в республике ежегодно в период проведения санитарно-экологического двухмесячника. За первую неделю от татарстанцев пришло более 220 заявок. Наибольшее число из них подано участниками в номинации «Экокоманда», – рассказали в пресс-службе.

В номинации «Экокоманда» от детских садов республики подано 127 заявок, а от школ – 59 заявок. Татарстанцы также проявляют интерес к номинации «Экосемья», подано 29 заявок. Есть заявки в номинациях «Экообъединение», «Экопомощник».

«В прошлом году на конкурс поступило 1200 заявок. Победителем в номинации «Экосемья» стала семья Ханнановых из Сармановского района. В награду они получили сертификат на путешествие по России», – напомнили в пресс-службе.

Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Заявки о работе, проделанной за первую неделю, принимаются до 6 апреля по почте Eco.pros@tatar.ru.