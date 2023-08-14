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Наиболее массовая вакансия в Татарстане — менеджеры по продажам и работе с клиентами
Наиболее востребованная работодателями в Татарстане специализация — это менеджеры по продажам и работе с клиентами. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом HeadHunter.
«Бизнесу необходимо продвижение», — прокомментировала «Татар-информу» ситуацию на рынке труда руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Екатерина Кузьминых.
По данным hh.ru, вакансии менеджеров по продажам открыты в том числе в промышленном секторе, который в последнее время испытывает кадровый голод. При этом в отдельных отраслях наблюдается массовый спрос и на других специалистов.
Например, в авиастроении и металлургии Татарстана предприятиям больше всего нужны разнорабочие, токари, фрезеровщики, сварщики, операторы станков с ЧПУ, а также инженерный персонал: конструкторы, проектировщики, технологи.
Кроме того, компаниям требуются грузчики, слесари и сантехники, кладовщики, водители, машинисты.
При этом в ряде отраслей, например, в мебельной, IT или производстве одежды, открыты также вакансии директоров или администраторов магазинов, продавцов-консультантов, кассиров.
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