Мухаметшин предложил законодательно закрепить процедуры примирения разводящихся супругов

Торжественная церемония вручения удостоверений мировым судьям прошла сегодня в Госсовете Татарстана. От председателя парламента Фарида Мухаметшина удостоверения получили 11 мировых судей, представляющих судебные участки различных районов республики. Напутствуя их, Мухаметшин призвал обратить внимание на статистику разводов и активнее применять право принятия мер к примирению супругов.

Поздравляя избранных мировых судей от имени депутатов Госсовета РТ, Мухаметшин подчеркнул, что мировые судьи рассматривают абсолютное большинство дел. «[Они] являются наиболее близкими во всех смыслах представителями судебной власти к населению, – отметил он. – Последние несколько лет количество рассматриваемых мировыми судьями дел ежегодно возрастает на 17%. В 2021 году мировыми судьями республики рассмотрено более 630 тысяч дел и материалов, за первое полугодие 2022 года – более 357 тысяч».

Обратив внимание избранных мировых судей на категорию дел о расторжении браков, Мухаметшин напомнил, что задача по укреплению и защите семьи, согласно обновленной Конституции страны, является конституционным требованием для всех ветвей и уровней власти.

«Понимая, что мировые судьи перегружены делами, ограничены законодательными рамками, тем не менее, прошу вас активнее применять право принятия мер к примирению супругов, – подчеркнул он. – В бракоразводной процедуре важно максимально минимизировать скоротечные и формальные подходы. Призвал бы вас по мере возможности сократить заочное участие, отдавать приоритет личному участию обоих супругов. Может, пришло время подумать и о законодательном внедрении примирительных процедур в качестве обязательного досудебного порядка и выйти с соответствующей инициативой».

По словам Председателя Госсовета РТ, современный судья обязан быть профессионалом, примером личной порядочности и независимости, неукоснительно соблюдать закон, обладать высокой правовой культурой.

«Такому судье будут доверять люди. И его работа, безукоризненное ведение процесса послужат повышению авторитета судебной власти в обществе. Верю, что своим трудом вы будете демонстрировать уважительное отношение к гражданам и к закону, внесете свой вклад в утверждение законности и правопорядка в республике», – подытожил Мухаметшин.