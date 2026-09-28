Нагуманова: Татарстану предстоит системно работать с дворами и парками

Следующим этапом развития Татарстана станет не только создание новой инфраструктуры, но и системная работа с тем, как дворы, парки и общественные пространства живут после благоустройства. Такое мнение «Татар-информу» высказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова, комментируя Послание Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету.

По ее словам, за семь лет реализации программы «Наш двор» в республике благоустроили 6 411 дворов в 45 муниципалитетах. В 2027 году программа завершится: будут обновлены еще 243 двора – 129 в Казани, 60 в Зеленодольском районе, 33 в Нижнекамском и 21 в Лениногорском.

«Подготовку к сезону начинаем уже в этом году: муниципалитетам важно своевременно приступить к проектированию и провести встречи с жителями», – отметила Нагуманова.

При этом, подчеркнула она, программа развития общественных пространств в Татарстане продолжится. Особое внимание теперь будет уделено не только благоустройству, но и качественному содержанию территорий совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями.

«Содержание – это не только техническое состояние пространства. Не менее важно то, как жители воспринимают его, насколько считают своим и готовы участвовать в его жизни», – сказала директор Института развития городов.

Нагуманова добавила, что уже сегодня этому помогают проекты «Лето в Татарстане» и фестиваль «Күрше», которые объединяют жителей вокруг общественных пространств и соседских инициатив. По ее словам, такие форматы должны стать частью системной работы с территориями и в дальнейшем, в том числе в зимний сезон.