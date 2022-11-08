Нагуманов: Мы помогаем женам мобилизованных решить вопросы с судебными приставами

В Альметьевском районе работает Штаб по поддержке мобилизованных и их семей. Чаще всего за помощью обращаются супруги и матери мужчин, которые сейчас проходят боевое слаживание на учебных полигонах, рассказал в прямом эфире глава района Тимур Нагуманов.

«Поступает огромное количество вопросов – в основном они точечные и индивидуальные. Каждый вопрос мы максимально плотно отрабатываем. Кому-то нужно гардину повесить – для этого приходят волонтеры. Кому-то необходимо решить вопрос с ремонтом водопроводной сети, у кого-то возникают вопросы с судебными приставами, у кого-то с банками, у кого-то с детскими садами…», — перечислил он.

Все поступающие вопросы по горячей линии штаба — 8 (8553)26-01-01 — решаются в оперативном порядке, ни один из них не остается без внимания, заверил мэр города.

«Дорогие супруги, мамы мобилизованных, члены семьи, смело обращайтесь, мы по всем вопросам стараемся найти решения. К штабу подключены большое количество волонтеров, добровольцев», — посоветовал Нагуманов.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов, однако как сообщил Президент РФ Владимир Путин, за счет растущего количества добровольцев в итоге мобилизовали 318 тыс. человек.