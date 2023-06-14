«Будем продолжать оказывать помощь»: Нагуманов увиделся с военными, прибывшими в отпуск

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов встретился с мобилизованными военнослужащими в центре «Нур». Мероприятие началось с крепкого рукопожатия земляков. Прибывшие «на побывку» бойцы рассказали, как обстоят дела с вооружением и питанием в зоне спецоперации. Обсудили и личные вопросы, в решении которых руководитель муниципального образования обещал помочь.

Тимур Нагуманов рассказал о том, что делается для поддержки бойцов и членов их семей. Он отметил, что несмотря на сложности с финансированием, работа будет продолжена. Большой вклад в благом деле оказывают предприниматели нефтяной столицы РТ.

«Частные лица, компании помогают очень серьезными средствами, но каждый раз это сложная история. Будем продолжать. На связи с полками, стоит задача обеспечить дорогостоящими вещами», — озвучил он.

В частности, речь о средствах связи, которых уже отгрузили на сумму 4,5 млн рублей. На очереди — новая партия.

Военный комиссар Ришат Сабиров рассказал об удостоверениях участников боевых действий. Они должны оформляться в воинской части, но если по каким-то причинам этого не сделали, после постановки на воинский учет его оформят в военкомате. Рассказал он и об открывшемся в Казани военном госпитале.

«Если есть какие-то моменты со здоровьем, обращайтесь в военкомат, показываете отпускной билет. После этого готовим документы, отправляем в госпиталь», — сказал военком.

Без перебоев работает и горячая линия штаба «Своих не бросаем». Было организовано 7 крупных гуманитарных конвоев в зону спецоперации, многие из которых сопровождал депутат горсовета Вячеслав Колотовкин.

«Будем находить возможности, будем вас обеспечивать. Задача такая: работать до конца, никто вас не бросит. И дома с вашими близкими будет проводиться такая же работа», — заверил парламентарий.

Глава района представил и единственную девушку за столом. Ольга Ильдукова возглавила фонд помощи демобилизованным и семьям погибших. Жительница Альметьевска потеряла мужа в спецоперации зимой этого года. На руках у нее осталось двое детей.

Социальный координатор «Защитников Отечества» отметила, что в фонде оказывают самую разнообразную помощь — от психологической поддержки до оформления разных бумаг. Также бойцам и их семьям здесь помогут с реабилитацией, протезами, инвалидными колясками. В работе у специалистов фонда находится уже 10 обращений.

Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.