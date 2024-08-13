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Нагуманов вручил будущим первоклассникам рюкзаки и школьные принадлежности
Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов вручил первым трем будущим первоклассникам рюкзаки со школьными принадлежностями.
Как сообщили в пресс-службе Альметьевского района, в 2024-м такую помощь получат порядка 300 юных альметьвцев из социально незащищенных семей и семей, чьи отцы участвуют в спецоперации.
Напомним, что помощь оказывают в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которую в 2007-м инициировал первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. Ее цель - поддержать семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи при подготовке ребенка к новому учебному году.
Причем в акции принимают участие и депутаты, и предприниматели, и руководители организаций, а также неравнодушные жители Альметьевского района. Благодаря такой поддержке дети из нуждающихся семей безвозмездно получают комплекты, в которые входят школьный портфель и канцтовары.
«За последние 7 лет более 2,5 тысяч юных альметьевцев получили такую поддержку», - уточнили в пресс-службе района.
Фото: пресс-служба Альметьевского района
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