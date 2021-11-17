Нагуманов: Врачи Альметьевска могут выдохнуть — уровень обращений с Covid пошел на спад

Несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией в Татарстане остается напряженной, в Альметьевске наблюдается снижение числа таких обращений в скорую помощь. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«В последнее время мы наблюдаем небольшое снижение количества обращений в скорую помощь. Это хороший сигнал. Медики могут слегка выдохнуть, однако на больничных койках еще остаются тяжелые пациенты, которым нужна помощь», — отметил мэр Альметьевска.

По его словам, в городе и районе продолжается вакцинация от Covid-19. На сегодняшний день первым компонентом привиты почти 100 тыс. альметьевцев, и количество желающих вакцинироваться по-прежнему остается высоким.

«О результатах пока говорить рано, вакцинация продолжается. Для удобства жителей мы сделали пункты вакцинации во всех медучреждениях, в том числе в исполкоме города. Ежедневно по записи сюда приходит около полусотни человек. Также работает пункт в „Мирасе“. Эти точки продолжат свою работу, так как поток желающих привиться остается высоким», — отметил глава района.