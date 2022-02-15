Нагуманов: В сфере услуг Альметьевск отстает от Челнов в два раза, от Казани — в пять

В прошлом году Альметьевск сохранил позитивные тенденции в сфере услуг, несмотря на то, что пандемия коронавируса поставила перед представителями бизнеса новые вызовы. Об этом во время отчетной сессии Альметьевского района за 2021 год рассказал мэр Тимур Нагуманов.

«Что касается сферы услуг, то у Альметьевска уже есть позитивный опыт прошлого года. Несмотря на статистику Росстата о том, что сфера общепита стала одной из самых уязвимых отраслей из-за пандемии коронавируса, в Нефтеграде только за прошлый год появилось порядка десятка новых кафе и ресторанов, которые успешно существуют на сегодняшний день», — отметил градоначальник.

По словам Нагуманова, инвестиционная привлекательность города зависит от развития бизнеса в сфере услуг.

«Если анализировать справочник „Дубльгис“, то по количеству медицинских центров и точек общепита на одну тысячу человек Альметьевск отстает от Набережных Челнов в два-три раза, от Казани — в пять-шесть раз», — отметил глава района.