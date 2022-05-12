Нагуманов: В Альметьевске создана шикарная инфраструктура для велосипедов и самокатов

В Альметьевске создана «шикарнейшая» инфраструктура для передвижения на велосипедах и самокатах, поэтому этот транспорт также можно использовать, чтобы добраться до работы. Таким мнением во время прямого эфира поделился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Спикер призвал горожан принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая состоится в следующую пятницу, 20 мая.

«Мы как велостолица не в первый раз проводим эту акцию, и многие альметьевцы ездят на велосипеде без каких-либо акций. Однако на этот раз событие пройдет в новом формате», — анонсировал Нагуманов.

По его словам, в городе будет организовано несколько «энергетических точек». Всего их будет семь, и они расположатся на основных улицах и перекрестках города.

В каждом пункте волонтеры будут раздавать специальные пакеты, куда войдет набор продуктов, состоящий из банана или яблока, пастилы или батончика, памятного сувенира.

Среди предприятий и учреждений района будут поощрены самые активные и многочисленные по числу участников акции.