Нагуманов: «В Альметьевске наблюдается снижение заболевания коронавирусом среди детей»

Ограничения, которые были наложены в некоторых классах альметьевских школ на прошлой неделе, дали положительный эффект. Сегодня в Альметьевске наблюдается снижение заболевания коронавирусом среди детей. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Порядка 270 классов было закрыто. На данном этапе это дало определенный эффект. Мы видим, что на сегодняшнее утро по сравнению с прошлой неделей есть снижение количества заболевших детей, однако говорить о том, что это полная победа — еще рано», — добавил мэр.

Тимур Нагуманов порекомендовал сохранять карантинные меры, где это необходимо, а также переходить на удаленный формат работы там, где есть такая возможность.

«Работодателям рекомендуем при малейших признаках отправлять работника либо на удаленку, либо на больничный и не требовать с него „подвигов“. Чтобы он не стремился прийти на работу, потому что один болеющий сотрудник может заразить и вывести из строя весь коллектив», — сказал глава района.