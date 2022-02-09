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Здоровье
9 февраля 2022  08:06
Эльза Кузнецова

Нагуманов: «В Альметьевске наблюдается снижение заболевания коронавирусом среди детей»

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Ограничения, которые были наложены в некоторых классах альметьевских школ на прошлой неделе, дали положительный эффект. Сегодня в Альметьевске наблюдается снижение заболевания коронавирусом среди детей. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. 

«Порядка 270 классов было закрыто. На данном этапе это дало определенный эффект. Мы видим, что на сегодняшнее утро по сравнению с прошлой неделей есть снижение количества заболевших детей, однако говорить о том, что это полная победа — еще рано», — добавил мэр. 

Тимур Нагуманов порекомендовал сохранять карантинные меры, где это необходимо, а также переходить на удаленный формат работы там, где есть такая возможность. 

«Работодателям рекомендуем при малейших признаках отправлять работника либо на удаленку, либо на больничный и не требовать с него „подвигов“. Чтобы он не стремился прийти на работу, потому что один болеющий сотрудник может заразить и вывести из строя весь коллектив», — сказал глава района.

#альметьевский район
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