Мэр Альметьевска: В 2021 году увеличили зеленый каркас города, для экологии это важно

В 2021 году в Альметьевске увеличили зеленый каркас города, в рамках акции «Сохраним лес» высадили почти 16,5 тыс. деревьев — это большое количество насаждений, которое ежегодно высаживается в районе. Об этом в прямом эфире сообщил мэр города Тимур Нагуманов.

«Зеленый каркас — это неотъемлемая черта любого современного города», — отметил он.

Градоначальник напомнил, что Альметьевск стал лучшим муниципальным образованием по итогам республиканского конкурса «Эковесна — 2020/2021».

«Тема экологии для нас очень важная. И мы будем продолжать в этом направлении работать», — обозначил задачу мэр.

Также Альметьевск признан лучшим городом в республике по постановке массой физкультурно-оздоровительной работе. «Это большая заслуга всего спортивного корпуса и особенно тренеров и наших федераций, которые активно работают в районе. Это серьезный важный труд», — отметил глава района.

Помимо этого, Альметьевск в своей категории стал самым благоустроенным городом в Татарстане, а спортивный комплекс «Мирас» вошел в тройку лучших спортивных объектов России.