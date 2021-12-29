Нагуманов: Уходящий год для Альметьевска был более успешным, чем 2020-й

Уходящий год для Альметьевского района Татарстана был более успешным, чем первый пандемийный год. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«В 2020-м было очень тяжело, все мы жили в условиях жёсткой пандемии. И эта пандемия не отпустила нас и в 2021 году, но, по крайней мере, мы научились в ней жить. Однозначно лучше себя чувствует экономика. В 2020-м это был сильнейший удар, снижение объемов добычи для нашего района, соответственно как следствие — посыпавшие, как карточный домик, многие другие отрасли. В 2021 году многие начали ожидать. Сильнейшего потрясения, как от локдауна 2020 года, не было», — отметил мэр Альметьевска.

По словам Нагуманова, на сегодняшний день главная проблема Альметьевского района — большое количество летальных случаев от Covid-19.

«К сожалению, в этом году мы потеряли большое число людей. Это самая большая боль и беда этого года. Цифры я пока озвучивать не стану, мы их назовем в первых числах января. Но мы точно знаем, что 2021-й в этом плане был очень тяжелым. Мы теряли многих. Причем как во время прямой болезни, так и после — из-за последствий. В районе у каждого, наверное, через два рукопожатия кто-то ушел. И это было самым тяжелым в 2021 году. Мы еще долго будем чувствовать последствия. При этом некоторые люди до сих пор не готовы вакцинироваться», — сказал мэр Альметьевска.