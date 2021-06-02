Нагуманов: «Средства республики и самообложения направим на водоснабжение в селах»

Республиканские средства, выделяемые на развитие села, и средства по программе самообложения будут направлены на устранение проблем с водоснабжением в населенных пунктах Альметьевского района Татарстана. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Основной упор по средствам, выделяемым из республики на развитие села, и средствам самообложения будут направлены на устранение проблем с водоснабжением. Эта проблема серьезная для многих сел, которые мы постепенно будем решать данными способами», — заявил глава муниципалитета.

Работы будут проведены в 34 населенных пунктах. Так, бурение скважин предстоит в Альметьевском и Старомихайловском сельских поселениях, в Бишмунчинском заменят водовод и проведут ремонт родника, в селах Аппаково и Новом Надырово заменят водонапорные башни, а также колонки, пожарные гидранты.

В других населенных пунктах специалисты частично проведут ремонт каптажа и водопроводных сетей, заменят водоводы, построят новые сети водоснабжения, установят задвижки, утеплят резервные насосы, запустят новые скважины, благоустроят их территории.