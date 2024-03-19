Нагуманов: «Рекордная явка показала, что альметьевцы заинтересованы в судьбе страны»

В Альметьевске и Альметьевском районе в трехдневные выборы Президента РФ была зафиксирована небывалая явка. По словам главы муниципального образования Тимура Нагуманова, всего в голосовании приняло участие 131 373 избирателей из 146 824 избирателей, что составило 89,47%.

«Это небывалая явка. Это говорит о том, что альметьевцы действительно заинтересованы в судьбе нашей страны. Мы были едины в своем желании высказать мнение по поводу будущего страны на ближайшие 6 лет», — отметил он во время прямого эфира.

Глава района отдельно поблагодарил горожан за то, что они не остались в стороне от важного политического события и проявили свою активную гражданскую позицию.

«Конечно же, большинство из нас с вами поддержали нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, который набрал подавляющее большинство голосов в нашем районе. В принципе цифры полностью коррелируют с теми результатами, которые Владимир Владимирович набрал на территории Республики Татарстан, и в целом по России, одержав безоговорочную победу. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в выборах, конечно же, мы видели очереди на избирательных участках», — поблагодарил Нагуманов.

Также он напомнил, что в течение трех дней на территориях избирательных участках было организовано большое количество культурных мероприятий, включая масленичные гулянья. Подготовку и проведение голосования осуществляли 116 участковых комиссий (город — 62, район — 54) с количеством членов комиссии 914 человек (город — 599, район — 315).

«Благодарим глав сельских поселений, руководителей, ответственных за содействие в организации работы комиссий, всех членов избирательных комиссий за совместную работу. Также хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок на участках и комфорт голосования для людей. Действительно, выборный процесс прошёл у нас без проблем, организованно, качественно. И рекордное количество, я повторюсь, приняли участие в этом голосовании», — добавил глава района.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,20% избирателей. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов. Официальные результаты ЦИК РФ планирует представить 21 марта.