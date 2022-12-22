Нагуманов объяснил, почему в 2023 году по программе «Наш двор» обновят меньше дворов

В Альметьевском районе РТ реализован третий этап президентской программы «Наш двор». За три года благоустроено 223 двора: в 2020-м — 52 двора, 2021-м — 93 двора, в этом году — 78 дворов. На итоговой пресс-конференции руководитель района Тимур Нагуманов поделился особенностями реализации программы в 2023 году.

«В 2023 году количество дворов будет меньше. Но сумма та же. При этом дворы больше — они более дорогие, более масштабные. Поэтому их количество сокращается до 46 — 48 дворов. Объем работ останется прежним», — отметил он.

Нагуманов отметил, это очень серьезная программа, которая реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

«Наши дворы получают вторую жизнь, особенно в старом жилом фонде. На съезде Совета муниципальных образований Татарстана Рустам Нургалиевич еще раз подтвердил, что несмотря на все сложности, проект будет продолжаться максимально качественно», — сообщил Нагуманов.