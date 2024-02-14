Нагуманов призвал срочно решать проблему с кадрами до «стадии хронического заболевания»

На итоговой отчетной сессии местного Совета глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов призвал начать решать проблему с трудовыми кадрами, пока она не перешла «в стадию хронического заболевания». В заседании принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Экономика района растет — это однозначно позитивный факт, но есть и проблемы, которые требуют срочного поиска решений, пока они не перешли в стадию хронического заболевания. Нехватка кадров, о которой говорят во всех муниципалитетах, — главный вызов последних лет. Простых и очевидных решений пока нет», — заявил спикер.

Одним из решений проблемы власти Альметьевска видят улучшение внутриагломерационных связей. Это требует наличия развитой транспортной сети.

«Тем не менее, несмотря на нехватку кадров, наблюдается положительная динамика роста доли МСП. Набранную скорость необходимо сохранить. Для этого максимально подробно проанализировать, что является причиной, и постараться закрепить положительные эффекты на методологической основе. Что характерно, увеличение количества МСП происходит не в ущерб налоговым отчислениям, то есть нам удалось избежать раздробления более крупных предприятий ради налоговой оптимизации», — пояснил Нагуманов.

Важнейшей задачей на сегодняшний день является дальнейшее развитие инфраструктуры промышленных производств. Это создание парков и промплощадок, готовых принять арендаторов без долгой подготовки к запуску производства и капитальных вложений в инфраструктуру.

«Мы видим в этом значительные перспективы и стараемся создать максимально благоприятные условия. После долгих дебатов с депутатским корпусом принято решение освободить промплощадки от налога на землю. Учитывая острый дефицит необремененной ограничениями земли в районе, город активно ликвидирует серую зону под расширение. Для перемещения промзоны разработан проект промпарка, подобран участок. Надеемся на поддержку республики», — добавил глава района.