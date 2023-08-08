Нагуманов ответил на жалобы альметьевцев о круглосуточном шуме из-за дорожных работ

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов ответил на обращения жителей, которые пожаловались на круглосуточный шум при строительных работах в парке Комсомольский и дорожных – на улице Советская. В прямом эфире глава города заявил, что работы там ведутся масштабные, а сроки крайне сжатые, и призвал отнестись к ним с пониманием.

«Вижу ваши комментарии в социальных сетях о шумных работах, которые проводятся в Комсомольском парке. Стоит отметить, что в нем ведутся масштабные работы в крайне жесткие сроки», — отметил спикер.

В парке планируется высадить большое количество деревьев, появится детская современная площадка, площадки с тренажерами для всех категорий граждан, теннисные столы, библиотека, теплые павильоны, в которых разместятся социальные объекты, там появятся кафе, зоны отдыха, а также увеличатся парковочные места для жителей близлежащих домов.

То же самое касается улицы Советская – глава района отметил, что там идет глобальнейшая реконструкция, перекладывается коммуникации, дорожная одежда, основание и многое другое.

«Мы были вынуждены пойти на круглосуточный режим работы, иначе эти работы можно было растянуть на несколько месяцев, а на такой важной дорожной артерии мы обязаны до начала самого активного сезона, с 1 сентября, максимально все работы завершить, чтобы открыть движение. Поэтому, уважаемые жители прилегающих домов, понимаю ваши возмущения местами, прощу прощения. Вот в этот период мы вынуждены все-таки вести круглосуточные работы для того, чтобы завершить их в максимально сжатые сроки», — пояснил Нагуманов.