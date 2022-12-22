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Ру Тат
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Транспорт
22 декабря 2022  17:05
Эльза Кузнецова

Нагуманов о проблеме с транспортом: «Купить автобусы намного проще, чем найти водителей»

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В этом году Альметьевск закупил десять троллейбусов и восемь автомобилей «Газель NEXT» по согласованию с руководством Татарстана. Несмотря на наличие нового автопарка, город столкнулся с дефицитом водителей. Об этом глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал на итоговой пресс-конференции с журналистами.

«Купить автобусы иногда намного проще, чем найти водителей. Не хватает кадров. Мои коллеги в этом направлении работают, пылесосят рынок водителей, позитивные подвижки есть», — отметил глава района.

В Альметьевск пока прибыли три из десяти троллейбусов, ожидается поступление еще семи. Кроме того, по словам Нагуманова, хорошо зарекомендовали себя автомобили «Газель NEXT», которые были переданы перевозчику МУП «АТУ» для организации городских автобусных маршрутов. Низкопольный микроавтобус дополнительно оборудован камерами видеонаблюдения, тахографами, счетчиком пассажиропотока и транснавигацией.

Это автобусы отечественного производства. Собирают их на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Пассажировместимость составляет 22 человека, предусмотрены места для маломобильных групп.

«Хорошо показали себя в эксплуатации. Помимо этого, мы поменяли маршрутную сеть. Практически весь транспорт ездит по улице Ленина. Слышим от пассажиров позитивные отзывы. Все возможности есть — надо дальше работать», — заключил руководитель муниципалитета.

#альметьевский район
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