Нагуманов о «Нашем дворе» в Альметьевске: «Неплохие темпы начались, главное — контроль»

В Альметьевске с 25 мая в 35 дворах начались строительные работы по республиканскому проекту «Наш двор». Всего в этом году в Альметьевском районе будет благоустроено 93 двора. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Неплохие темпы начались. Но самое главное на сегодня — это контроль качества выполняемых работ», — отметил Нагуманов.

Глава района посоветовал жильцам обращаться на сайт Dvor.tatar, если у них возникнут вопросы по проводимым работам. Также на сайте можно ознакомиться с перечнем работ, которые будут выполняться в каждом дворе и задать соответствующие вопросы.

«Вопросов на самом деле поступает много, мы с людьми активно на связи. Периодически у жильцов возникают вопросы: „Хочу расширение дороги“ или „Хочу больше парковочных мест“, что программой не предусмотрено. В каждом дворе существует определенный перечень работ, который мы сформировали вместе с проектировщиками, специалистами с точки зрения оптимальных возможностей», — сказал глава района.

Ранее Альметьевск посетила команда республиканского проекта «Наш двор» во главе с руководителем Департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Венерой Камаловой.

«Вместе с ее командой мы прошлись по дворам, где начаты работы, оценили стройку, пообщались с жителями», — поделился подробностями глава района.

Тимур Нагуманов назвал абсолютно логичным, если какие-то детали во дворе необходимо «подкорректировать» в процессе благоустройства.

«Жильцы одного из дворов попросили перенести мусорку в другую часть двора, была просьба видоизменить заезд во двор, положение малых архитектурных форм. Есть абсолютно логичные вопросы, которые возникают в процессе», — заметил Нагуманов.



Также глава района призвал альметьевцев обращать внимание на схемы по благоустройству территорий, которые стоят во дворах. «Многие жильцы или не обращают на них внимания или смотрят очень поверхностно. Когда будет все сделано, переделать будет практически невозможно. На будущее нам нужно заранее вникать, а не кричать „Караул!“ когда уже произведены основные работы», — резюмировал Тимур Нагуманов.