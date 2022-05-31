Нагуманов: Лидерство в экологическом двухмесячнике — общая победа жителей Альметьевска

Альметьевский муниципальный район в седьмой раз подряд завоевал первое место в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование по итогам санитарно-экологического двухмесячника. В прямом эфире глава района Тимур Нагуманов отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря всем неравнодушным жителям нефтеграда.

«Это большая общая победа всех нас, дорогие жители. Так держать! Мы должны в постоянном режиме поддерживать тему чистоты и экологии, и в первую очередь это зависит от нас самих», — отметил Нагуманов.

Спикер добавил, что вопросам экологии в Альметьевске уделяется особое внимание, так как район, где развита нефтехимия, постоянно испытывает техногенную нагрузку.

Также он напомнил, что 5 июня отмечается профессиональный праздник специалистов охраны окружающей среды — экологов. Он пожелал им реализовывать свои самые смелые проекты и фантазии.