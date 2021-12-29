Нагуманов: Альметьевск — в числе передовиков в России по обратной связи с населением

На итоговой пресс-конференции глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов рассказал, что для успешной работы органы местной власти должны выстроить коммуникацию с людьми. На сегодняшний день Альметьевск — в числе передовиков в России по качеству обратной связи.

«Коммуникация с людьми — это один из ключевых навыков и компетенций, которые органы местной власти должны демонстрировать. Можно свою работу делать бесконечно хорошо, однако сейчас для людей важно не только чтобы его проблемы безлико решались, но и чтобы к их персональной проблеме как можно быстрее подключались решения местной власти. Это, по сути, наша работа», — сказал спикер.

По словам Нагуманова, с альметьевцами налажена отличная обратная связь. «Мы общаемся с коллегами из других городов и регионов. Альметьевск в этом плане один из передовиков в России. Это точно. Пусть мы не самые крутые, но у нас тема налажена», — подчеркнул спикер.

Мэр отметил, что это и заслуга самих альметьевцев, которые очень активны и обращаются к представителям власти через социальные сети чаще других жителей России.