Нагуманов: Альметьевск удерживает лидерство по вакцинации от Covid-19 в республике

Альметьевск удерживает первую позицию в Татарстане по количеству привившихся граждан. Об этом во время своего прямого эфира в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Сегодня привилось порядка 25% граждан — а это четверть альметьевцев. Целевая планка у нас — 60%. При достижении этого показателя будет сформирован коллективный иммунитет, который позволит нам эффективно противостоять возможной третьей волне пандемии», — заявил Нагуманов.

Глава муниципалитета также отметил активность горожан. На сегодняшний день привито более 21 тыс. альметьевцев — по словам Нагуманова, это неплохой показатель.

«Вакцина в наличии имеется. Никаких проблем с поставками нет», — заверил он.

Прививку можно сделать в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике № 3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в торговом центре «Панорама» работает пункт вакцинации. Там также можно сделать прививку от коронавируса совершенно бесплатно. Для этого всем желающим стоит иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проводится ежедневно с четырех дня до восьми вечера.

«Я призываю активно вакцинироваться всех граждан», — призвал глава района.