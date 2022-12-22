Нагуманов: «2022 год показал нам, насколько может сплотиться народ»

Объявленная в сентябре этого года частичная мобилизация показала, как люди могут сплотиться вокруг острой ситуации. На пресс-конференции руководитель Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов рассказал журналистам, какие меры поддержки были приняты для призванных из запаса.

«В Альметьевском районе была развернута очень большая работа. Для нас это был некий вызов, возможность объединиться, способность сплотиться вокруг решения каких-то сложных задач. Я считаю, что альметьевцы этот тест не только выдержали, но и выдерживают его очень достойно», — уверен глава муниципалитета.

С первых дней в районе была выстроена работа по организации самой мобилизации и поддержки мобилизованных. Также была организована комфортная отправка и размещение их на учебных полигонах.

«Многие предприятия, учреждения и обычные люди участвовали в обеспечении ребят вещевыми наборами, которое включали в себя всё необходимое для прохождения первого этапа боевого слаживания на казанских полигонах. Когда ребята уже были на полигонах, мы привозили им тактические наушники, разгрузки, наколенники, налокотники. Нам удалось всех обеспечить», — заявил Нагуманов.

Работа по поддержке участников специальной военной операции продолжается, заверил глава района. Один из крупных предпринимателей города доставил альметьевцам бронированный «УАЗ», другие собрали помощь на 6 млн рублей и лично передали ее ребятам в руки.

«Я хочу сказать спасибо всем тем, кто этой работой занимается. Это работа непростая, но очень важная и нужная», — отметил он.

На сегодняшний в городе развернут штаб по поддержке семей мобилизованных, причем поддержка, по мнению чиновника, нужна не столько материальная, сколько моральная. «Эта работа будет продолжена и дальше», — заключил Нагуманов.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).