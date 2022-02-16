Нагрузка на судей Арбитражного суда Татарстана за год возросла на 28%

Нагрузка на судей Арбитражного суда Татарстана в прошлом году увеличилась на 28% по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.

«Общее количество рассмотренных в прошлом году дел и прочих заявлений, определяющих реальную нагрузку на судей, составляет 74 155, что на 28% выше, чем в 2020 году», – рассказал докладчик.

По словам Боровкова, в прошлом году в порядке упрощенного производства рассмотрено 9 624 дела, что составило 34% от общего количества разрешенных споров; в порядке приказного производства – 1 995 дел, или 7%. «Количество дел, рассмотренных в порядке приказного производства, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 391, или на 24%», – отметил он.

Председатель Арбитражного суда подчеркнул, что значительно уменьшилось количество рассмотренных дел, связанных с договорами поставки, подряда, долевого участия в строительстве, страхования.

«В то же время по сравнению с 2020 годом на 27% возросло количество дел, вытекающих из договора аренды. Мы прогнозировали увеличение данных показателей, поскольку это явилось прямым следствием пандемийного периода и вполне объективных факторов. Увеличение данной категории споров оценивается нами как временный всплеск и представляется, что он нами уже преодолен», – заметил докладчик.

Кроме того, серьезный рост рассмотренных дел показали следующие категории споров: дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности, по посредническим договорам, о привлечении к административной ответственности – на 44%, а также дела по договорам электроснабжения – на 20% и дела, связанные с защитой права собственности, – на 15%.