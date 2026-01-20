Нагрузка на мировых судей в Татарстане снизилась впервые за 15 лет
В Татарстане в прошлом году нагрузка на мировых судей снизилась впервые за 15 лет. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.
«В 2025 году рассмотрено более 692 тыс. дел. Количество рассмотренных дел уменьшилось на 20% по сравнению с 2024 годом», – рассказал он.
Загидуллин отметил, что с ноября прошлого года из подсудности мировых судей исключены дела о взыскании налоговой задолженности. В 2025 году таких дел было более 50 тыс., в 2024-м – 88 тыс., уточнил он.
«Таким образом, при сохранении текущей нагрузки в 2026 году можно ожидать уменьшения количества рассмотренных дел еще примерно на 10%», – подчеркнул министр.
В Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей.