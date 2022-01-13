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Происшествия
13 января 2022  15:49
Павел Климчак

Нагрудным знаком МВД РФ награждена глава отдела криминала «Татар-информ» Светлана Белова

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Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов, освещающих деятельность органов внутренних дел, в связи с празднованием Дня российской печати.

Среди награжденных первый заместитель главного редактора русской редакции ИА «Татар-информ», руководитель отдела криминальных новостей – Светлана Белова. Она удостоена Нагрудного знака МВД России «За вклад в освещение деятельности МВД».

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Светлана Владимировна освещает правоохранительную тему на протяжении 21 года, не раз становилась победителем и призером конкурса «Щит и меч», республиканского конкурса Госавтоинспекции Татарстана «Доверие и безопасность», а также лауреатом международного конкурса «Золотой Георгий».

На протяжении 5 лет Светлана Владимировна работала редактором совместного проекта телеканала «Эфир» и МВД по РТ – программы «Зона поиска» о розыске без вести пропавших. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

#награждение #МВД России #журналисты
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