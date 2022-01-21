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Культура
21 января 2022  10:46
Зиля Мубаракшина

В Казани наградили лауреатов «Детской премии» – аналога «Татар жыры»

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Накануне в концертном зале УНИКС состоялось награждение лауреатов второй музыкальной премии для детей от компании «Барс Медиа». Детский аналог «Татар жыры» в течение года проходит на музыкальном канале ТМТВ, в котором участвуют дети от 3 до 14 лет.

Обладателями «Детский премии» по итогам 2021 года стали Ясмина Гарипова, Алия Тухватуллина, Элина Чеботарева, Джамиля Шайхразиева, Камиль Бах, Сафина Мингазова, Амина и Мадина Расулевы, Аяз Фазлыев, Айза Галиева, Милина Хайруллина, Азалия Яфазева, Раяна Миннегалиева, вокальный ансамбль «Веснушки», Камал Валиев, Раяна Ибатуллина, Аслан Миргаязов, Наиля Славина, Амина Ахметзянова, Залия Зиннурова, Марьям и Дания Сабировы.

«Дети действительно талантливые, среди них есть такие, что в качестве моделей выступали на подиумах Испании, Франции, а также победители международных и российских конкурсов», –  рассказала корреспонденту «Татар-информа» автор проекта «Детская премия», режиссер шоу Гульназ Сафарова.

Финалисты конкурса были выбраны среди участников еженедельного шоу на ТМТВ «Балалы солянка», где артисты татарской эстрады выступают на сцене вместе со своими детьми. По словам Сафаровой, в финал вышли конкурсанты, чьи клипы несколько недель продержались на вершине хит-парада. 

На концерте финалисты выступали в паре со звездами татарской эстрады. Лауреатам «Детской премии» были вручены статуэтки, дипломы, подарочные сертификаты, призы от партнеров проекта.

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