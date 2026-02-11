Награжденный медалью Жукова боец из РТ: «Раньше воевали с автоматами, сейчас – дроны»

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Участник специальной военной операции Рамиль с позывным Воин из села Курманаево Нурлатского района уверен: сегодня на фронте жизненно важно знать тонкости управления беспилотными летательными аппаратами.

На днях военнослужащего наградили медалью Жукова. Сейчас он находится дома, в краткосрочном отпуске, поэтому поздравления с очередной наградой принимает от родных и близких, друзей, односельчан, бывших коллег.

Свою нелегкую службу Воин несет на Херсонском направлении. Осенью 2023 года он прибыл туда по контракту с Министерством обороны РФ. Как признается боец, справиться с военными буднями во многом помог опыт срочной службы.

«В армию пошел в 2004 году, служил во внутренних войсках в Чечне. После этого еще на год остался там же, но уже по контракту. Полученные навыки пригодились и здесь, – говорит он. – Война, которую я застал сейчас, отличается от той, что видел в Чечне: раньше воевали с автоматами, сейчас – дроны. И то, что в последнее время государство делает акцент на формирование новых подразделений, связанных с беспилотными системами, очень важно – и для безопасности бойцов, и для страны в целом».

После возвращения к гражданской жизни он быстро освоился, создал семью, которая со временем стала многодетной. Вместе с супругой Чулпан они воспитывают сына и трех дочерей, окружая детей заботой и любовью. В последние годы Рамиль работал водителем в агрофирме «Южная». Но когда началась специальная военная операция, остаться в стороне он не смог.

«Мобилизация началась, ребята, которых я знал, ушли. Я тоже хотел с ними, приходил в военкомат, просился на фронт, но не взяли», – вспоминает он.

В ноябре 2023 года Рамиль, не раздумывая, подписал контракт и отправился в зону СВО. Решение далось семье непросто. Супруге он сначала ничего не сказал – уже потом, когда все документы были готовы, объяснил: дома отсиживаться больше не могу. Дети отреагировали особенно эмоционально – не хотели отпускать отца.

Сегодня вся большая семья ждет его и молится за него. Сначала Воин служил стрелком, а последние четыре месяца за рулем «Урала» обеспечивает перевозку личного состава по линии фронта.

«Тяжеловато, конечно: «броники» постоянно на себе, с оружием всегда ходишь. Дроны летают, ночью «баба-яга», артобстрелы накрывают», – рассказывает он.

Даже в суровых условиях, по словам бойца, греет поддержка земляков.

«К нам привозят гуманитарную помощь. Всем большое спасибо, всему Нурлатскому району. Не оставляют, помогают», – с искренней благодарностью говорит Рамиль.

Его ратный труд отмечен наградами. В 2024 году он получил медаль «Участнику СВО», затем – «За воинскую доблесть». А совсем недавно, перед отпуском, в тридцати километрах от линии фронта заместитель командира батальона с позывным Апач вручил ему медаль Жукова. На вопрос «За что наградили?» Воин скромно отводит глаза. Позже выясняется: во время очередного вражеского налета он спас жизни трех сослуживцев.

Первыми, кому он сообщил о награде, стали самые близкие – мама, жена и дети.

Сейчас Рамиль дома, набирается сил, наслаждается теплом родного очага. Его главная мечта проста и понятна каждому, у кого есть семья. «Чтобы война закончилась, чтобы вернуться домой, чтобы дети такого никогда не видели», – говорит он.

