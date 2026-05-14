Общество 14 мая 2026 17:06

Награжденный медалью «За отвагу» Владимир Шумейков из РТ отмечает вековой юбилей

Труженик тыла Владимир Георгиевич Шумейков, проживающий в Казани, сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Владимир Георгиевич родился 14 мая 1926 года в Волгоградской области в семье рабочих. До выхода на пенсию служил в Белоруссии в ракетных войсках. Его общий трудовой стаж составляет 54 года», - рассказали в пресс-службе.

Владимир Шумейков награжден юбилейными наградами, медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени.

#Год воинской и трудовой доблести
