Награжденный медалями ветеран СВО восстановился после ранения и открыл бизнес в Царево

Ветеран специальной военной операции Ильхом Насыров, получивший тяжелое ранение весной 2024 года, вернулся домой после демобилизации и поблагодарил всех, кто поддерживал военнослужащих.

«Огромное вам всем спасибо. Пусть ваша доброта вернется вам многократно», – передал он слова благодарности жителям.

Насыров проходил службу с позывным Электроник, дослужился до начальника связи – командира взвода мотострелкового батальона. За время участия в боевых действиях он получил два ранения.

После второго, тяжелого, был уволен в запас по состоянию здоровья. К тому моменту ему было присвоено звание лейтенанта.

По словам ветерана, 8 апреля 2024 года в результате обстрела позиций и командного пункта была нарушена связь между подразделениями. Он принял решение лично выдвинуться для восстановления линии связи с передовыми позициями.

«Был обстрел наших позиций и командного пункта. Нарушилась связь между батальоном и полком, отсутствовала связь между командным пунктом и ротами», – рассказал он.

При выполнении задачи военнослужащий попал под атаку беспилотников. После взрыва он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил сильную кровопотерю, самостоятельно наложил жгут и, несмотря на травму ноги, прополз около полутора километров до места расположения техники, откуда сообщил по рации о ранении. Впоследствии был эвакуирован.

Лечение заняло почти год. За это время он прошел лечение в восьми госпиталях. В конце января Насыров вернулся домой в поселок Царево Пестречинского района РТ. Ногу врачам удалось сохранить, однако чувствительность не восстановилась полностью.

«Со здоровьем, слава Богу, все хорошо. Хожу на своих ногах – это самое главное», – отметил он.

Ветеран проходит курс реабилитации. В сентябре он лечился в Московской области, в марте планирует продолжить восстановление в Республике Хакасия. Ему предоставлены ортопедическая обувь и специальные средства поддержки стопы.

После возвращения Насыров возобновил предпринимательскую деятельность и открыл мастерскую по ремонту электроники. До начала службы он занимался этим бизнесом, однако в 2022 году продал оборудование, не будучи уверенным, что сможет вернуться.

По его словам, клиенты активно обращаются за услугами. Мастерская работает ежедневно, кроме выходных.

Насыров награжден медалями «За отвагу», Суворова, «За воинскую доблесть», «Воин-связист».

«Я искренне рад быть в числе живых. Я благодарен Богу за возможность каждое утро просыпаться, работать и радоваться дню в кругу своей семьи», – подчеркнул ветеран.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.