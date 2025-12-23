Награжденные медалью ордена «Родительская слава» Сафиуллины рассказали о своей семье

Фото: Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Медаль ордена «Родительская слава» получили сегодня из рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова супруги Альберт Рафаилевич и Лилия Дамировна Сафиуллины. Торжественная церемония награждения прошла в Казанском Кремле.

Сафиуллины в браке уже 32 года. Лилия Дамировна – бухгалтер, ее супруг трудится в мебельной промышленности. Супруги живут в Казани, вырастили пятерых сыновей. Один из них – Айнур – за проявленное мужество и отвагу указом Президента страны удостоен звания Героя России. Сегодня он продолжает исполнять свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

«Нужно просто любить детей, чтобы их рожать и воспитывать. С рождением каждого ребенка ты приобретаешь новую жизнь, происходит обновление в семье. Каждый ребенок приносит в семью что-то новое», – рассказал многодетный отец сразу после церемонии награждения.

Он отметил, что его сын, получивший звание Героя России, с детства проявлял интерес к военной технике, читал книги о полководцах, смотрел патриотические фильмы. Сам Альберт Рафаилевич – ветеран боевых действий в Афганистане.

«Очень приятно, что в нашей стране ценят институт семьи, охраняют и поддерживают материнство и детство», – сказала Лилия Дамировна.

Она также сообщила, что в нашей стране политика государства нацелена на то, чтобы многодетных семей стало больше. Для этого действуют различные меры поддержки.

Оказывается, Сафиуллины познакомились случайно. В то время Лилия Дамировна работала в банке. Это была любовь с первого взгляда. Молодые люди стали встречаться и вскоре сыграли свадьбу. Сейчас их старшему сыну 31 год, а младшему – 15 лет.

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выдающимся жителям региона в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этот день государственные награды получили 54 человека – врачи, педагоги, артисты, деятели культуры и искусства, строители, юристы, экономисты, ученые, животноводы, машиностроители, механизаторы.