Награжденная медалями к юбилеям Победы жительница Казани празднует 95-летие

Труженица тыла Агезиба Валеева из Казани сегодня отмечает День рождения, ей исполнилось 95 лет. Во время войны она работала в колхозе, а после трудилась на фабрике головных уборов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Агезиба Сабировна родилась 19 февраля 1931 года в Актанышском районе Татарстана в деревне Тимеркуль. Во время войны работала в колхозе. После войны поступила в техникум связи. Отучившись, вышла замуж, родила детей. Валеева работала на фабрике головных уборов», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Агезиба Валеева чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается и сама себя обслуживает, может поддержать разговор. Проживает ветеран вместе с дочерью.

Валеева имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».