Награждение победителей премии «Болгар радиосы» вновь пройдет онлайн

11 декабря в Казани состоится церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалу «Татарстан — Новый век», послушать на волне «Болгар радиосы» и смотреть концерт на просторах интернета. У радио уже есть опыт проведения онлайн-церемоний: в прошлом году из-за эпидемиологической ситуации награждение велось в формате прямой трансляции. По статистическим данным, в 2020 году концерт посмотрели около 600 тысяч человек, среди которых был разыгран iPhone. В этом году вручение IX национальной музыкальной премии тоже не ограничится награждением победителей хит-парада «Кайнар хит» и популярных певцов. Во время прямой трансляции вновь будет разыгран приз, который пока остается секретом.

В IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит».

Радио «Болгар» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах радиослушателей. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.

Церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 11 декабря в 18.:00 на телеканале «Татарстан — Новый век», «ТНВ — Планета» на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы». 6+