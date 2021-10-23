Награждение финалистов фестиваля «Наше время» пройдет в Арт-резиденции «Созвездие»

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» примет на своей площадке церемонию награждения финалистов суперфинала IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

«Нам бы хотелось тем самым презентовать творческой работающей молодежи нашу площадку. После завершения суперфинала до объявления результатов обычно объявляют перерыв. В это время мы хотели бы перевезти ребят в Арт-резиденцию, где пройдет церемония награждения. После нее они смогут остаться здесь, пообщаться, поделиться своими эмоциями. Уверена, что не обойдется без песен и танцев», — заметила Смирнова.

Собеседница агентства пояснила, что в планах Арт-резиденции — сделать эту традицию ежегодной.

Ранее церемония награждения финалистов суперфинала фестивального движения проходила на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма (ныне — Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма — прим. Т-и).