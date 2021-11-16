Награды «Росглавпиво-2021» получили пивовары «Белого Кремля»

Сегодня были объявлены итоги заседания международного экспертного жюри конкурса «РОСГЛАВПИВО®️ – Главное Пиво России», прошедшего 14 и 15 октября 2021 года в Московском государственном университете пищевых производств.

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри конкурса, утверждённым Министерством сельского хозяйства РФ, продукция завода «Белый Кремль» вошла в лидеры конкурса, получив серебро и бронзу в своих категориях, и была отмечена дипломами и медалями, в том числе «Белый Кремль» безалкогольное.

На конкурс было заявлено 436 образцов пивоваренной продукции от 144 отечественных и зарубежных компаний. Всего было сдано и обработано 2 727 дегустационных листов, из них 1 952 от членов этапа «Экспертная дегустация» и 757 в этапе «Выбор потребителя».