Награды, поддержка и планы на будущее: глава Заинска встретился с участниками СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске состоялась 48-я встреча с участниками специальной военной операции, вернувшимися в отпуск. В торжественной обстановке глава Заинского района Разиф Каримов и исполняющий обязанности военного комиссара города и района Александр Гурьянов вручили награды за мужество и отвагу.

Медалью Суворова был награжден сержант Ильсур Шайдуллин, медалью Жукова – младший сержант Василий Сахуриев. Ефрейтор Николай Никонов получил медаль «За спасение погибавших» за действия, сопряженные с риском для жизни.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Во время встречи глава района рассказал о социально-экономической поддержке, оказываемой в Заинском районе военнослужащим и их семьям.

Он отметил, что «238 детей бесплатно питаются в школах, 88 – в детских садах, 17 студентов – в политехническом колледже. Для всех детей военнослужащих есть возможность бесплатно посещать кружки и секции. 343 ребенка охвачены дополнительным образованием. У нас также работает ледовый дворец, бассейн, тренажерный зал. Приходите со своими семьями – все эти учреждения для вас всегда бесплатны».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В рамках Дня матери глава района вручил 417 наборов для мам военнослужащих. К Новому году планируется муниципальная елка для отличников и активистов, а также сладкие подарки для детей участников СВО.

«Дети в школах активно пишут вам письма, рисуют свои рисунки, чтобы вы знали, что вы не одни, что у вас есть семья, мы всегда вас поддержим и поможем», – подчеркнул Разиф Каримов.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Заинскому району Наталья Зиннурова рассказала о работе с ветеранами СВО, инвалидами и семьями погибших.

«Основные направления деятельности фонда – комплексное адресное сопровождение, мониторинг удовлетворенности и качества предоставляемых услуг, адаптация жилых помещений. Мы подключаемся ко всем мерам поддержки, включая современные протезы и специальные автомобили с ручным управлением», – отметила она. В частности, ветерану Ильсуру Шайдуллину недавно вручили четвертый автомобиль с ручным управлением в республике, а также ведется работа по выдаче спортивных протезов другим ветеранам.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Начальник Управления кадрового центра Екатерина Андреева рассказала о программе адаптации ветеранов к мирной жизни.

«С 2022 года ведем реестр всех вернувшихся участников СВО. Мы проводим анкетирование, выясняем, сможет ли ветеран продолжить прежние трудовые функции или нужны новые навыки, организуем переобучение, трудоустройство и сопровождение членов их семей. Работодатели активно откликаются, все вопросы решаются индивидуально», – отметила она.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Также представители организаций, оказывающих поддержку участникам СВО, поделились результатами своей работы и рассказали о возможности оперативной помощи: уборка снега, помощь по бытовым вопросам, сопровождение детей и семей.

Мероприятие показало, что поддержка участников СВО в Заинском районе носит комплексный характер – от вручения наград и социального сопровождения до образовательных и спортивных программ для детей. По словам организаторов, такие встречи помогают ветеранам чувствовать внимание общества и уверенность в том, что их труд и подвиг не остаются незамеченными.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.