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Новости Татарстана и Казани
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Наградили полицейских, которые в Казани задержали убившего в Самаре девушку из-за авто
В Казани наградили сотрудников ГИБДД, задержавших особо опасного преступника, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
За образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленную инициативу и профессионализм при задержании почетными грамотами наградили старшего лейтенанта полиции Фаиля Мифтахова и лейтенанта полиции Салавата Хидиятуллина.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Самаре убили девушку, после чего выкинули из собственного авто. Подозреваемого в убийстве правоохранители задержали на трассе за 30 км от Казани.
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