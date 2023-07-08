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Руc Тат
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Происшествия 8 июля 2023 13:32

Наградили полицейских, которые в Казани задержали убившего в Самаре девушку из-за авто

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В Казани наградили сотрудников ГИБДД, задержавших особо опасного преступника, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленную инициативу и профессионализм при задержании почетными грамотами наградили старшего лейтенанта полиции Фаиля Мифтахова и лейтенанта полиции Салавата Хидиятуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Самаре убили девушку, после чего выкинули из собственного авто. Подозреваемого в убийстве правоохранители задержали на трассе за 30 км от Казани.

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