«Награда за тяжелые испытания»: ветерану тыла из Буинска вручили юбилейную медаль

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Когда началась Великая Отечественная война, Александре Яковлевой было всего 14 лет. Выросшая в деревне Раково Буинского района Татарстана, она рано узнала, что такое труд – сначала на колхозных полях, а позже и в куда более суровых условиях. После начала войны ее отправили рыть окопы, затем – на заготовку торфа, а потом валить лес. Домой она вернулась лишь спустя год после окончания Великой Отечественной, пройдя путь длиною почти в шесть лет.

Сегодня Александре Яковлевой – 98 лет. Недавно ей вручили юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы. «Наверное, это награда за молодость, прожитую в тяжелых испытаниях», – сдержанно сказала она, искренне поблагодарив за внимание.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Несмотря на возраст, пожилая женщина до сих пор справляется с домашними делами сама. Лишь ненадолго уехала погостить к дочери в Ульяновскую область, но уже просит отвезти ее обратно – ведь дома, по ее словам, лучше, да и дел хватает.

Мария Викторовна, дочь Александры, со слезами на глазах рассказала о пережитом ее матерью. В 1939 году, окончив всего пять классов, Александра пошла работать в колхоз по настоянию отца. Через два года началась война, и отца забрали на фронт. В доме остались братья, а Александру и ее подругу вызвали в сельсовет – отправляли на рытье окопов в Мордовию. Несколько дней шли пешком по полям. Жили в бараке с земляным полом, через который зимой пробирался ледяной ветер. Работали впроголодь, в легкой одежде, лопатами долбили промерзшую землю. Через два года вернулись домой лишь на пару дней, как пришел новый приказ – собираться в Подмосковье, на торфозаготовки.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Девушки ехали в поезде, не зная куда. На станции Вербилка их разместили в старом доме, кормили по скромной норме. Приходилось таскать тяжелые корзины с торфом, а зимой – работать в лесу. Так прошло еще три года, и только в 1946 году Александра снова оказалась в родной деревне.

Вскоре она устроилась работать в колхоз «Родина», а в 1947 году вышла замуж за односельчанина – фронтовика Виктора, вернувшегося с войны с больным ногами. Вместе они построили дом из саманных кирпичей, позже – другой, из бревен. Виктора не стало 33 года назад, Александра до сих пор скучает по нему.

Их дети, Мария и Петр, живут в Ульяновской области. Каждый год 9 Мая семья собирается в родном доме, чтобы почтить память, вспомнить прошлое и вновь сказать друг другу: «Слова родителей для нас – закон».

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.