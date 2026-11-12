news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 ноября 2026 17:30

Нагорных прокомментировал слухи о штрафе Галактионову за прогулы

Читайте нас в
Нагорных прокомментировал слухи о штрафе Галактионову за прогулы
Фото: fclm.ru

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отказался отвечать на вопросы о последних слухах вокруг Михаила Галактионова. Накануне появилась информация, что железнодорожники якобы оштрафовали главного тренера за неявку на тренировку.

«Я ничего комментировать не буду. Обращайтесь в клуб, пожалуйста, со всеми вопросами», — приводит слова Нагорных портал «РБ Спорт».

Напомним, что ранее тот же Нагорных публично заявил о решении досрочно разорвать контракт с Галактионовым. Специалист покинул «Локомотив» после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ.

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

#фк локомотив
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Депутат Кавшар рассказала, в каких случаях происходит выплата 13-й зарплаты

12 ноября 2026
Ответственность за слово в эпоху ИИ: в Казани обсудили будущее национальных СМИ

Ответственность за слово в эпоху ИИ: в Казани обсудили будущее национальных СМИ

11 ноября 2026
Новости партнеров