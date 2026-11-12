Нагорных прокомментировал слухи о штрафе Галактионову за прогулы

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отказался отвечать на вопросы о последних слухах вокруг Михаила Галактионова. Накануне появилась информация, что железнодорожники якобы оштрафовали главного тренера за неявку на тренировку.

«Я ничего комментировать не буду. Обращайтесь в клуб, пожалуйста, со всеми вопросами», — приводит слова Нагорных портал «РБ Спорт».

Напомним, что ранее тот же Нагорных публично заявил о решении досрочно разорвать контракт с Галактионовым. Специалист покинул «Локомотив» после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ.

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.