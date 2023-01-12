Нагиев опроверг слухи, что пожертвовал 200 млн рублей на нужды спецоперации

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев опроверг появившиеся сегодня сообщения, что он пожертвовал 200 млн рублей на нужды специальной военной операции на Украине. Он сказал об этом в интервью телеканалу «Москва 24».

«Такой суммы у меня, к сожалению, нет», — констатировал артист.

Ранее директор актера Елена Шайкина заявила изданию «Газета.ру», что актер обычно никому не говорит о своих пожертвованиях, так как он — «человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами».

До этого на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» пользователь по имени Борис Константинов написал, что некий шоумен, «просто Дима без фамилии», пожертвовал 200 млн рублей на нужды спецоперации, а затем подтвердил, что это Нагиев. Сейчас эта запись удалена.

Позднее политолог Яков Кедми заявил в своем Telegram-канале, что Нагиев пожертвовал на поддержку специальной военной операции 200 млн рублей, сославшись на режиссера Театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в свою очередь заверил телеканал RTVI, что информация о его связи с актером не соответствует действительности. Сейчас и этот пост удален.

Необходимо отметить, что Дмитрий Нагиев не делал заявлений ни в поддержку специальной военной операции на Украине, ни против нее.