«Нафтогаз»: Месторождения газа Украины опустошены почти на 80%

Запасы топлива на крупных месторождениях Украины почти истощились. Об этом со ссылкой на «Нафтогаз Украины» сообщает РИА Новости.

Глава компании Юрий Витренко ранее заявлял, что потенциальные запасы нефти на Украине достигают 600 млрд кубов, но чтобы подтвердить это, необходимо 20 млрд долларов инвестиций. Глава Минэнерго страны Герман Галущенко добавил тогда, что Украине нужно добиться газовой независимости от России.

«Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — отметили в компании.

В «Нафтогазе» рассказали, что в настоящее время ведется работа над повышением собственной добычи «голубого топлива». Так, используются новые технологии, применяются современные управленческие подходы, ведется исследование и разработка перспективных участков недр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что цены на газ в Европе упали сегодня на 8,6%.