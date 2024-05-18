Нафигулла Аширов подсказал необычный способ улучшения демографии среди мусульман

Нафигулла Аширов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы в мусульманских семьях было больше детей, духовные лидеры должны показать пример, заявил председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов. Своим видением улучшения демографии среди татар-мусульман он поделился на пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Много говорим о Годе семьи. Хотя это важно для всех народов, для нашего татарского народа особенно актуально. Напомню результаты переписи — к большому сожалению, численность татар практически не выросла. Некоторые народы увеличили свою численность на 60, 70, 80%, у татар в этом вопросе положение сложное», — сказал он и привел цитату из хадиса.

«Наш Пророк сказал всей нашей умме: женитесь, рожайте детей, приумножайте род, хочу в Судный день гордиться вашей многочисленностью. Может быть, Камилю хазрату (Камиль Самигуллин, муфтий Татарстана — прим. Т-и) следует издать какой-нибудь указ. Пусть муфтии, имамы создают семьи, и чтобы в них было не менее 10 детей — видимо, без такого указа не обойтись», — заметил в своем выступлении Нафигулла хазрат.

Он призвал принять во внимание слова Пророка. «Пусть не остается только в книге, на бумаге. Пусть каждый муфтий, имам, мусульманин им последуют», — пожелал он.

В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».