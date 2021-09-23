Нафигулла Аширов: Мы никогда себя не называли сибирскими татарами, мы – татарский народ

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов на заседании национального совета «Милли шура» в «Корстоне» рассказал об отсутствии идентичности «сибирский татарин» у подавляющего большинства татарского населения Сибири.

«Мы никогда не называли себя „сибирскими татарами“. Ты спроси у любого жителя татарской деревни в Сибири, кто он по национальности, он скажет: „Я татарин“. Мы не называем себя сибирскими татарами. Это просто фольклорное название, в зависимости от местности. Конечно, сегодня примешались разные народы, но суть все равно одна — татары», — сказал Аширов.

Муфтий напомнил, что большинство мечетей были построены именно татарами. «Да поможет нам Всевышний сохранить единство нашей нации, и хотя мы говорим на разных диалектах, в мире нас знают как одну нацию, как татар. Сколько народов в России никогда не имели своей государственности. А мы великий народ, чьи воинственные предки прославились на весь мир, народ, построивший государства», — подчеркнул Нафигулла Аширов.

«Кто-то пытается сказать, что Золотая Орда — это государство монголов. Но когда Золотая Орда разделилась на четыре государства — Крымское, Астраханское, Казанское и Сибирское ханства, кто же жил на этих землях? Где монголы? Монголов нет! Конечно, сейчас есть разнообразные движения, невозможно их не признавать, но эти движения не имеют влияния на население, люди не идут за ними», — сказал Нафигулла Аширов.