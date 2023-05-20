Нафигулла Аширов: Что мы оставим в наследие потомкам?

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов, выступая на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», призвал задуматься о наследии, которое необходимо передать будущим поколениям.

«Сегодня мы участвовали на открытии памятной доски, посвященной казанскому изданию Корана „Казан басмасы“. Там было сказано много красивых слов о нашей истории, о большом наследии, переданном нам в виде казанского издания Корана. Те, кто оставил нам это наследие, получают за это воздаяние от Всевышнего. Но как сегодня татарский народ пользуется этим наследием? Как оно служит? Имеет ли оно влияние в нашей повседневной жизни, воспитании детей, в отношениях, которые мы строим с друг другом? Давайте подумаем», — обратился к участникам форума хазрат.

Татарский народ известен в истории еще и своей службой в религии, великими трудами ученых, напомнил священнослужитель. «Некие силы пытаются разобщить татарский народ, но надеюсь, Всевышний не позволит претвориться в жизнь их ухищрениям», — сказал муфтий.

«Как наши предки передали нам Казанское издание, что же мы оставим своим детям? Неужели всего лишь внешнюю атрибутику? Или же сумеем вложить в их сердца свет этого Корана, все его значение, и научим их таким же образом воспитывать своих детей? Пусть так будет!» — выразил пожелание муфтий.

Нафигулла Аширов также затронул вопрос помощи пострадавшему в пожаре селу Юлдус в Курганской области. «Были в татарском конгрессе, у них все комнаты заполнены предметами, готовыми к отправке в село Юлдус. Хотелось бы, чтобы наши мечети активно помогали. Надеемся, что наш Татарстан тоже не останется в стороне от этого дела», — сказал он.