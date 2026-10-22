Наемный работник пострадал из-за рванувшей во время сварки канистры в РТ

31-летний мужчина получил ожоги в результате пожара в селе Верхний Услон. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось на улице Меридианной. У одного из сельчан в сарае рабочие проводили сварку во время ремонта металлических стеллажей. В какой-то момент рванула находившаяся там пластиковая канистра с бензином. Один из наемных работников попытался потушить пламя. Мужчина получил ожоги ног, его доставили в Верхнеуслонскую ЦРБ.

«Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ», — рассказали агентству в ведомстве.