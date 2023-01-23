Ильсур Метшин о рынке труда Казани: «Наелись менеджерами, нужны рабочие руки у станков»

Снижение безработицы, рост зарплат в оборонке, дефицит «синих воротничков» и темпы поступления налогов в городскую казну обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».

Уровень зарегистрированной безработицы в татарстанской столице снизился в 1,5 раза

Фото: metshin.ru

«Уровень безработицы достиг исторического минимума»

С основным докладом на совещании выступил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин. Он рассказал об основных итогах 2022 года для столичного рынка труда. Несмотря на санкции и перестройку бизнеса под новые логистические цепочки, рынок показал гибкость и умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

По словам Муллина, уровень зарегистрированной безработицы в татарстанской столице снизился в 1,5 раза по сравнению с началом прошлого года, достигнув исторического минимума. На старте 2023 года показатель составил 0,49% от численности рабочей силы города.

«Тенденции роста безработицы по Казани не наблюдается. Численность рабочей силы в 2022 году составила 643,3 тыс. человек, что на 2,1 тыс. человек больше показателей 2021 года. На начало 2023 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,49% от численности рабочей силы, что в 1,5 раза ниже показателей прошлого года», – отметил Муллин. По его словам, сейчас на каждого безработного казанца приходится по 5 вакансий.

По республике сейчас наблюдается дефицит кадров — менее трех резюме на вакансию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Конкуренция среди „синих воротничков“ не достигает даже одного резюме на вакансию»

Наиболее востребованными у работодателей республики и татарстанской столицы остаются представители «синих воротничков» — рабочего персонала для предприятий транспорта, логистики, продаж и строительства, продолжил доклад Тимур Муллин.

Он напомнил, что в целом по республике сейчас наблюдается дефицит кадров — менее трех резюме на вакансию.

«Это касается производственной сферы, рабочего персонала, транспорта и логистики, а также продаж и строительства. Особенно трудно работодателям привлекать линейный персонал. Уровень конкуренции среди „синих воротничков“ не достигает даже одного резюме на вакансию», — пояснил Муллин.

По словам докладчика, тенденции рынка труда в 2022 году свидетельствуют о росте спроса на персонал со стороны импортозамещающих и оборонных предприятий. Структурная перестройка затронула те компании, которые ориентировались на зарубежных поставщиков и иностранные рынки сбыта.

«Режим неполной занятости и простой возникли на предприятиях из-за разрыва логистических цепочек и смены собственников. В результате мониторинга по городу было выявлено 279 компаний, которые оказались в условиях изменения структуры занятости», — сказал Муллин.

Он также назвал сферы труда, которые сильнее других ощутили экономические изменения 2022 года.

«Анализ банка вакансий по сравнению с 2021 годом показал, что наиболее ощутимые изменения затронули туризм и гостиничный бизнес (минус 55%), строительство (минус 51%), транспорт и логистику (минус 23%), здравоохранение (минус 6%) и торговлю (минус 5%)», – отметил докладчик.

Вместе с тем рост числа вакансий наблюдается в промышленности (+15%), сфере IT (+9%), науке и технике (+2%), образовании и культуре (+4%).

«По прогнозу на 2023 год, потребность в этих отраслях сохранится и продолжит расти», – заключил Тимур Муллин.

«На предприятиях ОПК рост средних зарплат составил 30-100 тыс. рублей»

Отдельно докладчик остановился на резком росте востребованности персонала для оборонных предприятий города. Привлечь новые кадры они стараются с помощью значительного увеличения зарплат и снижения требований для новичков.

«На фоне текущей ситуации наблюдается повышение зарплат сотрудников в отдельных сферах экономики. На примере предприятий оборонно-промышленного комплекса можно отметить рост средних зарплат от 30 до 100 тыс. рублей. При этом работодатели готовы принимать и без опыта работы с обучением нужным навыкам, предлагая благоприятные условия труда», – отметил Тимур Муллин.

Кроме того, уровень зарплат по вакансиям в отрасли информатизации и связи в среднем достигает 91,5 тыс. рублей, в научно-технической деятельности – 86,7 тыс. рублей, в энергетике средняя зарплата по размещенным вакансиям достигает 77 тыс. рублей.

Ильсур Метшин отметил, что ситуация на рынке труда в 2022 году была непростой Фото: metshin.ru

Специалисты рабочих специальностей по-прежнему высоко востребованы у казанских предприятий авиастроения, химии и нефтехимии. Для восполнения этой потребности городу нужно более плотно сотрудничать с промышленными предприятиями, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что ситуация на рынке труда в 2022 году была непростой — сказались санкции и перестройка логистики, которая была необходима компаниям.

«Было много неопределенности. Но обвала не произошло, рынок выстоял. Расслабляться рано, но ситуация на рынке сегодня выровнялась. На одного безработного в Казани приходится пять вакансий», — подчеркнул градоначальник.

По словам Метшина, в текущих условиях нужно наладить более тесную работу с предприятиями. Это необходимо для более быстрой реакции на потребности в кадрах и недопущения роста безработицы.

«Наелись уже всяких менеджеров, которых штампуют наши бывшие ПТУ и колледжи, выдавая „корочки“. Необходимы рабочие руки у станков на предприятиях нашего авиастроения, химии, нефтехимии. Во всех отраслях нужны рабочие специальности», — отметил Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил федеральное Правительство за помощь, которая была оказана предприятиям и бизнесу через различные программы поддержки.

Ренат Галяутдинов: «В 2022 году объем неналоговых поступлений в казну города составил 1,8 млрд рублей» Фото: metshin.ru

«Поступления городской казны от штрафов снизились в 32 раза»

С другим важным докладом на совещании выступил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов. Он назвал ключевые показатели работы подразделения в прошлом году.

«В 2022 году объем неналоговых поступлений в казну города составил 1,8 млрд рублей. Наибольший доход получен от аренды и продажи земельных участков – доходы по ним составили 758 и 601 млн рублей», – рассказал Галяутдинов.

Плата за аренду объектов недвижимого имущества пополнила городской бюджет на 158 млн рублей. Столько же принесла продажа объектов недвижимого имущества.

«В связи с введением на территории страны моратория на штрафы, наименьший доход городская казна получила от этого вида поступлений. Это 1,1 млн рублей – в 32 раза меньше, чем в предыдущем году», – заключил докладчик.

Еще одним важным направлением работы комитета было распределение бесплатных земельных участков для многодетных семей. Галяутдинов напомнил, что с 2012 года комитет занимается этой деятельностью в рамках соответствующего федерального закона.

«В настоящее время общее число многодетных семей, включенных в данные списки, составляет более 18 тысяч. Начиная с 2012 года из указанного количества граждан бесплатные участки выбрали более 7,2 тыс. семей. Из них свыше 200 семей выбрали участки в прошлом году», – отметил докладчик.

В 2023 году комитет совместно с Минземимуществом РТ запланировал распределение новых территорий в Высокогорском районе, продолжится предоставление участков в Лаишевском районе.

«Площадь подлежащих распределению территорий составляет 910 гектаров. Это позволит обеспечить земельными участками порядка 3,7 тыс. семей», – заключил Галяутдинов.

Айгуль Латыпова подвела итоги зимней программы в городских общественных пространствах Фото: metshin.ru

«Парки стали не только площадкой отдыха, но и местом для предпринимателей»

В завершение совещания перед его участниками выступила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова. Она подвела итоги зимней программы в городских общественных пространствах, которая завершилась в прошедшее воскресенье.

«Всего новогодние парковые мероприятия посетили более 95 тыс. человек. В течение месяца на территории 22 парков и скверов Казани прошло 103 бесплатных мероприятия», – поделилась данными Латыпова.

Популярностью у казанцев и гостей столицы в этом сезоне пользовались площадки с праздничными елками, цирковые выступления под открытым небом, программы на набережных Казанки и другие активности.

Всего новогодние парковые мероприятия посетили более 95 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слова докладчицы дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил высокую востребованность зимней парковой программы у горожан.

«Особенно важно, что парки и скверы становятся не только местом отдыха горожан и гостей столицы, но и местом приложения силы для предпринимателей. Торговля, аренда оборудования, ярмарки самозанятых. Все это в дальнейшем вливается в городскую экономику. Такую активность будем поддерживать», – заключил Метшин.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»